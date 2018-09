Napoli, Ancelotti: «Persi 2 punti ma non dobbiamo essere negativi»

TORINO - Carlo Ancelotti non fa mistero della sua amarezza per il pareggio di Belgrado. Il Napoli ha condotto la partita ma non è riuscito a bucare la maginot della Stella Rossa. «E' mancato davvero poco nella fase di finalizzazione, siamo stati poco incisivi e abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo - spiega l'allenatore ai microfoni di SkySport - Abbiamo perso 2 punti in un girone difficile ma non bisogna essere troppo negativi, siamo secondi nel girone. E' un peccato non aver fatto gol. Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato perché sono dei professionisti in questo e l'arbitro a volte ci è cascato. Ma dovevamo segnare prima».

INSIGNE - Lorenzo Insigne ha giocato ancora in posizione centrale nel 4-4-2: «Tocca più palloni? Gli sta piacendo giocare in quella posizione, è molto bravo nello stretto e sa muoversi senza palla. Ha dei vantaggi a giocare lì, nella ripresa era un po' stanco. Allan regista? Forse ci poteva stare di mettere prima Hamsik. La prestazione di Allan è stata condizionata dal giallo. Pensavo già di cambiarlo nell'intervallo ma ho preferito aspettare anche perché è un giocatore importante. Ci mettevamo troppo ad arrivare in attacco, forzando poi il gioco centrale».