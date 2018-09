Così Ronaldo ha fatto gol anche a Nyon

Per una singolare legge del contrappasso, nello stesso giorno in cui ha comminato una giornata di squalifica a Ronaldo, ingiustamente espulso a Valencia dalla coppia Brych & Fritz, l’Uefa si è arresa alla tecnologia. Dalla stagione 2019-2020, il Var verrà introdotto in Champions League e sarà utilizzato anche nella Supercoppa Europea 2019, negli Europei del 2020 e nelle finali Nations League 2021. Dal 2020-2021, via libera pure in Europa League alla videoassistenza arbitrale. Meglio tardi che mai, viene da dire in calce a una decisione invocata dai giocatori, dagli allenatori, dai presidenti e dai milioni di tifosi che ne hanno le tasche piene degli sfondoni commessi dai direttori di gara e dagli inutili giudici di porta. Troppo spesso impuniti e addirittura riproposti a stretto giro di posta sui campi dei due tornei continentali. Chiedere referenze alla Juve, al Napoli, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio, per limitarci soltanto all’ultima stagione europea, scandita dalle topiche dei fischietti designati da Collina, ex miglior arbitro del mondo, mai diventato il miglior designatore del mondo. Ora c’è Rosetti, che sicuramente non potrà fare di peggio. Nel frattempo, paradosso dei paradossi, proprio la scandalosa espulsione di Cristiano a Valencia ha inflitto il colpo di grazia alle resistenza dell’Uefa anche se a Nyon non l’ammetteranno mai. Ma la figuraccia planetaria rimediata da Brych & Fritz ha chiuso all’angolo Ceferin e il cerchio dei conservatori. Da un lato, per salvare la faccia al duo tedesco, ha comminato a Ronaldo il minimo sindacale. Dall’altro, ha sventolato bandiera bianca sul Var. Il 28 agosto scorso, a proposito delle indiscrezioni del Times («Var in Champions League già da questa edizione») il presidente dell’Uefa ha dichiarato: «Non so da dove esca questa notizia. Non ne abbiamo parlato e non sono ancora convinto. Ci sono cose che non sono chiare, chi decide se ricorrere al Var? L’arbitro al monitor o quello in campo? La gente non capisce, nemmeno i giornalisti». Rassicuriamo l’avvocato sloveno: la categoria ha molti difetti, ma in materia di videoassistenza potrebbe tenere corsi di aggiornamento agli arbitri e agli assistenti che sui campi della Champions e dell’Europa League in questi anni non hanno visto rigori sacrosanti o hanno visto gol che non c’erano o hanno espulso giocatori che dovevano rimanere in campo. E mai una volta che arbitri e assistenti abbiano riconosciuto i propri errori, spesso così marchiani da incidere sull’esito di partite troppo importanti per essere affidate a chi non ne era all’altezza. Lunga vita al Var.