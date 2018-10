Roma-Viktoria Plzen: probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv

ROMA - Alla ricerca della continuità. La Roma sembra uscita dalla crisi grazie alle vittorie in campionato con Frosinone e Lazio. Ora però dovrà confermare i miglioramenti in Champions, in una sfida cruciale con il Viktoria Plzen. All'Olimpico (ore 21) la squadra di Di Francesco è obbligata a conquistare i tre punti dopo la brutta sconfitta di Madrid all'esordio. Il tecnico, per necessità e per scelta, farà diversi cambi rispetto al successo nel derby. Il punto di riferimento sarà sempre Dzeko, vera e propria bestia nera del Viktoria, a cui ha segnato 6 gol in 5 gare.

ROMA-VIKTORIA PLZEN: SEGUI LA DIRETTA DALLE 21

PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernika, Hubnik, Limbersky; Kovarik, Prochazka; Hrosovsky, Petrzela, Horava; Krmencik. All Vrba.

IN TV: Sky Sport 1, Sky Sport 252