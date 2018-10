Roma, Di Francesco: «Dobbiamo rimettere la cattiveria in campo»

ROMA - Di Francesco vuole subito il riscatto dopo il pesante ko con la Spal, e l'occasione la offre la Champions. Domani all'Olimpico c'è la delicata sfida con il Cska Mosca: "Com'è l'atmosfera? Certo, non possiamo essere felici - dice il tecnico della Roma in conferenza stampa - la risposta è troppo facile. Abbiamo una grande fortuna, che è quella di giocare subito una partita importantissima per riscattarci e non c'è tempo di chiacchierare troppo. Dobbiamo rimettere in campo la cattiveria. Edin Dzeko deve essere uno dei protagonisti, deve essere bravo a trascinare anche il pubblico domani all'Olimpico, che per noi sarà importantissimo".

LA REAZIONE - Come sta preparando la partita, cosa farà per evitare l'approccio con la Spal che non gli era piaciuto: "Sono cose interne e riservate. Le partite non si preparano nelle ultime due ore, ma per me l'approccio iniziale contro la Spal era stato ottimo, siamo mancati nell'andarla a chiudere. Ieri si sono allenati quelli che non aveva giocato. Adesso serve ricostruire a livello mentale, più che lavorare fisicamente". Come si spiega gli alti e bassi? "È la cosa che mi tormenta: ritrovare l'assetto e la continuità. Ti ritrovi poi con un secondo tempo deludente, spesso usciamo dalla partita ma dobbiamo maturare. Non bisogna perdere il filo conduttore, al di là di tutti i discorsi con la Spal abbiamo dimostrato di essere superiori ma poi siamo andati sotto e non siamo stati bravi a difenderla".

SCHICK, DE ROSSI E KOLAROV - Le condizioni di Schick, De Rossi e Kolarov: "Penso di poterli recuperare tutti e tre anche se il responso definitivo su De Rossi e Kolarov lo avrò oggi dopo la rifinitura. Se dovessero essere a posto, saranno della partita tutti e due".

PERSONALITA' - Bisogna lavorare anche sulla personalità: "È ovvio che bisogna cercare di far crescere anche in questo senso la squadra, cercare di stimolare la leadership. Delle carenze abbiamo dimostrato di averle e dobbiamo lavorarci su. A volte a questa squadra manca l'equilibrio delle prestazioni, del mondo di stare in campo, che ci ha fatto prendere quei gol in più che pesano".

OBIETTIVO - "Rischio di mollare in campionato? Ma scherziamo? L'obiettivo deve essere sempre la qualificazione in Champions, e dobbiamo dare tutto per raggiungerlo. Siamo solo alla nona giornata, è chiaro che non possiamo più fare certi errori".

FAZIO - "Dobbiamo pensare alla partita di domani per vincerla. Queste due partite sono fondamentali per passare il girone". Lo ha detto il centrale della Roma, Federico Fazio, alla vigilia della sfida di Champions League con il Cska Mosca. "Cosa bisogna fare contro il Cska? La cosa importante è il nostro approccio alla gara, lavorare al meglio per affrontarla bene", ha aggiunto il difensore argentino in conferenza stampa assieme a mister Di Francesco. "Io guardo avanti, vorrei stare in palestra invece di rispondere alle domande. Quello che conta per me ora è andare a vincere la partita di domani". Cosi' Federico Fazio alla vigilia del match di Champions League contro il Cska Mosca. "Se abbiamo difficoltà con il cambio di modulo? Si parla sempre dopo il risultato, con la Spal abbiamo perso giocando un buon primo tempo. Noi pensiamo a lavorare per affrontare la partita al meglio", ha aggiunto il centrale argentino giallorosso.