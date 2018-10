Juventus, Allegri: «Mandzukic ko? Non avrebbe giocato comunque»

MANCHESTER - "Manca Mandzukic? Non avrebbe giocato lo stesso, quindi mi ha tolto un pensiero". Lo ha detto a Sky il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League all'Old Trafford contro il Manchester United. "Domani ci vuole molta tecnica, dobbiamo essere molto precisi perché loro sono una squadra fisica, quindi bisogna cercare di giocare molto bene perché altrimenti andiamo a contrasto e difficilmente riusciremo a spuntarla - spiega il mister bianconero - Loro alzano molto la palla e questo fa sì che noi riusciamo a tenerla il più possibile".

RONALDO - "Cristiano Ronaldo è il miglior centravanti al mondo non giocando da centravanti. Quindi gli altri devono essere bravi a capire dove si mette lui e ad andare ad occupare gli altri posti. I Red Devils? Sono una squadra fisica - aggiunge il mister bianconero - e quando sono in difficoltà hanno un'alternativa importante, che è quella di alzare la palla perché sono tutti fisicamente molto alti e bravi a saltare di testa. Su questo noi dobbiamo essere bravi. Poi qui le partite non finiscono mai e bisogna cercare di stare dentro la partita fino al centesimo". (in collaborazione con Italpress)

LA FORZA DELLO UNITED - In conferenza stampa ha poi detto: «Domani sarà una partite difficile. Loro sono una squadra molto fisica, e bisognerà giocare una partita di grande lucidità, tecnica e precisione, perchè loro hanno l'alternativa di giocare la palla alta. Si affrontano due squadre con tanti giovani importanti. La partita di domani sarà un test importante per i nostri giovani, in uno stadio del genere e in una gara di questo spessore».

«Cuadrado può giocare anche da mezz'ala. Giocheremo a 4 dietro. A centrocampo dovremo essere numericamente pari a loro. Bernardeschi è un giovane importante che sarà il futuro del calcio mondiale e di quello italiano. Non so se Barzagli potrà fare il terzino domani».