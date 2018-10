Juventus, che difesa! Zero gol subiti in Champions come il Dortmund

TORINO - Il segreto dell'inizio folgorante della campagna europea della Juventus è certamente la difesa. Tre clean sheet nelle prime tre gare vittoriose e pochissime conclusioni concesse agli avversari. «Bonucci e Chiellini dovrebbero insegnare ad Harvard» ha detto Mourinho, frustrato dall'andamento della gara di Old Trafford dove lo United ha faticato terribilmente nel cercare di scalfire la maginot bianconera. Quello di Manchester è stato uno "statement game", un incontro in cui la squadra di Allegri ha chiarito al resto delle pretedenti, se mai ce ne fosse stato bisogno, che è lei la grande favorita per la vittoria al Wanda Metropolitano il 1 giugno. Il bilancio dopo l'andata dei gironi è eloquente: i bianconeri sono gli unici insieme al Borussia Dortmund a non aver ancora incassato reti visto che al 3° impegno è caduta l'imbattibilità del Napoli.

IN CAMPIONATO - Chiellini e Bonucci sono stati titolari nelle due gare esterne di Champions mentre l'ex milanista nel match contro lo Young Boys è stato il perno di una linea completata da Barzagli e Benatia. Nelle prime 9 giornate di Serie A la coppia invece è stata proposta dal 1' 5 volte su 9 partite: in Italia la Juventus vanta la seconda miglior difesa insieme all'Inter (6 reti al passivo) alle spalle della Sampdoria (4).

IL CONFRONTO - Un altro dato impressionante è quello che si ottiene confrontando le prime 12 gare tra campionato e Europa del 2018/2019 con quelle del 2017/18: un anno fa i palloni raccolti dai portieri bianconeri in fondo alla rete dopo 1080 minuti erano 13, più del doppio rispetto ai 6 di questo splendido incipit di stagione.