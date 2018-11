Pogba strizza l'occhio alla Juve: «Mi piacerebbe giocare con Ronaldo»

TORINO - Emozionato di essere tornato a Torino e allo Stadium, Paul Pogba ammette che gli piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo. «Chi non vorrebbe essere in squadra con CR7, Messi o Neymar? Ha fatto molto bene la Juve a prenderlo, uno come Cristiano è sempre meglio averlo nella propria squadra, per lui fare gol è come bere acqua».



RAPPORTI CON MOURINHO - «Allenatore giocatore, giocatore allenatore. Come tutti, non c'è differenza. Lui è un allenatore e non un giocatore. Io faccio il mio ruolo, faccio quello che dice lui. Questo è quanto e mi piace. Chi schierare lo decide l'allenatore, così come chi è il capitano. Questo per me non cambia nulla, io cerco di giocare, di dare il meglio per la squadra e per il club. Queste polemiche non mi toccano minimamente».



NESSUN RIMPIANTO - «Scegliere di tornare al Manchester è stata una mia scelta personale. La Juve stava giocando la Champions e il Manchester l'Europa League. Io non avrei giocato comunque la Champions, ho fatto questa scelta e non ho rimpianti. Sono tornato per aiutare la squadra a tornare al top. Abbiamo molti obiettivi da raggiungere, ho solo fatto una scelta e non ho rimpianti. Sono contento di giocare qui e indossare questa maglia».



IL FUTURO - «Sembro triste? Non mi sembra. Certo che sono felice di essere qui. Come ho già detto sono contento e felice di indossare questa maglia e sono stato felice di tornare qui. Quando si gioca in un club così ci sono sempre tante polemiche, è normale, fa parte del gioco. Voglio dimostrare quello che valgo e sono felice di essere qui».