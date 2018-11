Neymar: «A Napoli l’arbitro ci ha mancato di rispetto»

NAPOLI - Non solo Nasser Al-Khelaifi, anche Neymar contro l'arbitro di Napoli-Psg, l'olandese Bjorn Kuipers. L'attaccante brasiliano, secondo quanto riportato da 'Globoesporte', dopo l'1-1 del San Paolo ha preso di mira il direttore di gara, non tanto per i presunti errori, ma per il suo atteggiamento. "L'arbitro è un essere umano e come tutti può sbagliare - ha spiegato l'ex Barcellona -, ma il modo in cui ha trattato i giocatori è una mancanza di rispetto, per questo ho perso il controllo e ho avuto un battibecco con lui. Non è che perché ha un fischietto e i cartellini può sentirsi in cima al mondo, non mi è piaciuto come ci ha trattato e spero che i suoi superiori ne prendano atto". Neymar ha parlato anche della partita, ammettendo che l'1-1 di Napoli per il Psg "non è un risultato positivo, siamo venuti per vincere anche perché la nostra squadra non pensa mai al pareggio. Non siamo soddisfatti, ma ora bisogna pensare alle prossime gare". (in collaborazione con Italpress)