Champions League, arbitro scozzese per Juventus-Valencia

TORINO - Toccherà allo scozzese William Collum arbitrare martedì (ore 21) la partita Juventus-Valencia di Champions League all'Allianz Stadium di Torino. Saranno invece i connazionali David McGeachie e Graeme Stewart, con il quarto ufficiale Francis Connor, ad assistere l'arbitro britannico che vanta quattro precedenti coni bianconeri: vittorie per 1-0 con Sturm Graz e Lione e doppio 0-0 nei match contro Monaco e Atletico Madrid. Per la quinta partita del Girone G fra Roma e Real Madrid, in programma martedì alle 21 allo stadio Olimpico, è stato invece designato il francese Clément Turpin che nella passata stagione diresse il ritorno dei quarti vinto per 3-0 dai giallorossi all'Olimpico contro il Barcellona. Il fischietto transalpino sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, con Hicham Zakrani quarto ufficiale.