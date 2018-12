Champions League, Napoli e Inter si qualificano agli ottavi se...

Novanta minuti da cui dipende una fetta importante della stagione sia in termini sportivi che in termini economici. Napoli e Inter cercano il passaggio agli ottavi per completare il poker di squadre italiane nella Top 16 del Vecchio Continente. L'alternativa è "retrocedere" dalla Champions League alla Europa League e far compagnia a Lazio e Milan (i rossoneri devono ancora timbrare la qualificazione). La squadra di Ancelotti guida il girone C e sogna di blindare ad Anfield contro il Liverpool primo posto e qualificazione. I nerazzurri invece possono al massimo puntare al secondo posto ma sono obbligati a tifare Barcellona oltre a battere il Psv.

IL NAPOLI SI QUALIFICA SE...

- Vince o pareggia ad Anfield contro il Liverpool

- Perde con il minimo scarto, ma segnando almeno un gol (2-1, 3-2, etc) e il PSG vince con la Stella Rossa

- Perde segnando almeno tre gol (4-3, 5-4, etc) e il PSG pareggia con la Stella Rossa

- Perde con qualsiasi risultato ad Anfield e il PSG cade contro la Stella Rossa.

Classifica attuale del girone C: Napoli 9 punti, Psg 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4.

L'INTER SI QUALIFICA SE...

- Vince con il Psv e il Tottenham non vince al Camp Nou contro il Barcellona

Classifica attuale del girone B: Barcellona 13 punti, Tottenham e Inter 7, Psv 1.