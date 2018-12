Liverpool, pericolo rosso per la Juventus negli ottavi

La Juventus distratta vista ieri allo Stade de Suisse rischierebbe di andare in difficoltà anche contro le terze classificate dei gironi di Champions, quelle che proseguiranno il cammino europeo in Europa League. Ma si può essere sicuri che agli ottavi la squadra di Massimiliano Allegri si presenterà nella sua versione migliore, in grado di battere qualunque avversaria le riserverà il sorteggio di lunedì a Nyon. Tanto più che, visto che il Manchester United non ha approfittato dello scivolone bianconero la Juventus ha conquistato il primo posto e affronterà una delle seconde classificate.

MINE VAGANTI - Il gruppo di sei rivali che i bianconeri possono incrociare (l’abbinamento con la Roma è proibito dal regolamento), però, è diventato molto più tosto di quanto si potesse supporre alla vigilia dell’ultimo turno. Martedì sera, infatti, l’eliminazione di Inter e Napoli (che la Juventus non avrebbe potuto affrontare) ha piazzato nell’urna delle seconde il Tottenham e il Liverpool: rivali decisamente pericolose, soprattutto i Reds di Klopp, primi in classifica in Premier. Non ha cambiato molto, invece, il sorpasso effettuato sempre martedì dal Dortmund sull’Atletico Madrid: più pericoloso in attacco il Borussia, più ostica e dura in difesa la squadra di Simeone. Queste tre, Liverpool, Tottenham e Atletico, sarebbero comunque le squadre da evitare, capaci di creare problemi a qualsiasi avversaria. Decisamente meglio se l’urna abbinasse alla Juventus una tra Schalke 04, Lione e Ajax, con i tedeschi opzione ideale rispetto a francesi e olandesi, comunque ricchi di talento. Più della squadra che uscirà dall’urna, però, sarà importante la Juventus che entrerà in campo.