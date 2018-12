La moviola di Young Boys-Juventus: manca un rigore su Cristiano Ronaldo

Tre casi nella partita di Berna. Il primo è il rigore per lo Young Boys concesso dall’arbitro tedesco Tobias Stieler al 29’. Douglas passa in modo avventato il pallone ad Alex Sandro che lo controlla male e rischia di perderlo nei confronti di Ngamaleu. A quel punto il giocatore svizzero colpisce con un’ancata Alex Sandro che perde il controllo della palla e, a quel punto, colpisce con la gamba l’avversario commettendo fallo. Il rigore è piuttosto netto: al limite si può discutere quel colpo d’anca. All’82’ Ronaldo viene vistosamente spinto in volo da Benito: l’arbitro sbaglia a non concedere il penalty e non è aiutato dagli assistenti di porta. All’ultimo minuto, infine, viene annullato un gol a Dybala che tira in modo meraviglioso da fuori area, ma davanti al portiere, in posizione di off side, c’è Ronaldo che salta: pur non toccando il pallone è in una posizione attiva, quindi giusto annullare.