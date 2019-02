Atletico Madrid: tridente Griezmann-Costa-Morata:? Non dal 1’, ma...

TRIDENTE - E così, sabato scorso a Vallecas, i migliori minuti dell'Atlético sono stati proprio quelli disputati con il tridente Griezmann-Diego Costa-Morata: «Mi sono piaciuti davvero tanto, anche se sono cosciente che per poterlo sostenere abbiamo bisogno che tutti e tre siano al 100% - ha sottolineato Simeone a fine gara -. L'ingresso in campo di Lemar ci ha aiutato a mantenere un certo equilibrio. La presenza di Diego Costa, invece, ha permesso a Morata di godere di più spazi. E che dire di Griezmann: beh, che trasforma in oro tutto quello che tocca». Questo, però, non vuol certo dire che il Cholo stia pensando a questa opzione in vista della sfida di mercoledì sera contro la Juventus. Almeno non dall'inizio. Detto ciò, si tratta senza dubbio di una variante tattica che Massimiliano Allegri dovrà prendere in seria considerazione, anche perché Simeone è alla ricerca di soluzioni in grado di far uscire la propria squadra dall'impasse in cui è finita.



LIBERTÀ - Tatticamente, con i quattro dell’ave maria contemporaneamente in campo, i madrileni si sono disposti con un 4-4-2 in fase di non possesso, con Griezmann e Lemar esterni, che si trasformava velocemente, quando i colchoneros recuperavano palla, in 4-2-3-1 e, a volte, 4-2-4, con ampia libertà di movimento per i quattro attaccanti. E così, Griezmann pur partendo dalla destra si ritrovava a cercare di creare superiorità numerica dall’altra parte del campo o, come in occasione del gol, nella posizione di centravanti aggiunto. Ed è proprio questo l’aspetto che il Cholo è chiamato a perfezionare e non c’è dubbio che il rientro di Koke, che ieri si è allenato con i propri compagni, giochi a suo favore. E già, perché, nei suoi piani, quest’apparente libertà non può diventare anarchia, perché una cosa è concedere spazi al Rayo, un’altra alla Juve. Ed è questa una delle ragioni che hanno spinto Morata e Diego Costa ad alternarsi nei recuperi difensivi: la parola d’ordine è “se non corro io, corri tu”, in una sorta di staffetta.