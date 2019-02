Juve, Pjanic: Vogliamo tornare in questo stadio per la finale

MADRID - Sereno e motivato, Miralem Pjanic . Rispetta ma non teme. Nella conferenza stampa della vigilia, al Metropolitano, non ostenta tracotanza in vista della sfida di oggi contro l’ Atletico , ma nemmanco tentennamenti di sorta. Obiettivo vincere e, se possibile, ipotecare il passaggio del turno.

LE MOTIVAZIONI - «Ci sentiamo forti, che è diverso da favoriti. Però non vedo motivo di sbagliare questa partita. Noi vogliamo tornare in questo stadio, per la finale. E’ un sogno, e per concretizzare questo sogno dovremo superare un po’ di ostacoli, tra cui l’Atletico».