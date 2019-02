Mourinho: «Juve favorita per la Champions, ma può uscire con l'Atletico»

TORINO - Anche José Mourinho è intervenuto sul match di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Intervistato da Teleradiostereo, lo Special One ha dichiarato che i bianconeri possono puntare alla vittoria finale ma che, allo stesso tempo, non sarebbe una sorpresa vederli uscire agli ottavi contro i Colchoneros.

JUVE FAVORITA - "La Juventus può vincere la Champions - ne è convinto l'allenatore lusitano - ha qualità, esperienza e un giocatore decisivo come Cristiano Ronaldo. La società ha tanta voglia di vincere, madesso perché hanno trovato una squadra con tanta ambizione".

EFFETTO WANDA METROPOLITANO - L'intervista dell'ex allenatore del Manchester United ai microfoni di Teleradiostereo continua: "L'Atletico Madrid ha fatto un investimento importante per poter giocare la finale nel suo stadio e anche se non mi sembra stiano giocando benissimo sappiamo come pensa Simeone. Ha attaccanti bravi che possono fare la differenza e per questa ragione credo che la Juve possa vincere la Champions come non arrivare ai quarti di finale".

IL DOMINIO DELLA JUVENTUS IN SERIE A - Mourinho ritiene che in campionato la Juventus sia troppo forte sugli avversari annullando di fatto la lotta per lo Scudetto: "Credo che la situazione non sia facile perché l'ambizione di vincere lo Scudetto o almeno essere più vicini alla Juve non c'è più". E sulle altre: "La Roma ha iniziato bene in Champions poi ha trovato difficoltà in campionato e sappiamo come è andata a finire in Coppa Italia. Ma è possibile che ora la Roma trovi equilibrio e finisca la stagione tra le prime quattro, vedo Ancelotti molto solido al secondo posto e l'Europa League è importante se non puoi giocare la Champions. Questa è stata una mia battaglia anche al Manchester United, quando sei una squadra da Champions e giochi l'Europa League devi vincere l'Europa League". Poi un auspicio per il futuro: "Tra qualche anno avremmo una Roma, un Inter e un Milan al top e il campionato sarà molto più bello"