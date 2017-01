Milan-Torino, amaro Mihajlovic: «Ci siamo suicidati»

L'allenatore serbo non nasconde la delusione per la rimonta subita a Milano, pretende più personalità. E su Iturbe: «Ancora non è negli schemi, è arrivato da poco» twitta

MILANO - "Ci siamo suicidati". È un Sinisa Mihajlovic davvero molto deluso quello che si presenta ai microfoni Rai dopo Milan-Torino, con la sconfitta in rimonta di San Siro e la successiva eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per il l'uno-due realizzato da Kucka e Bonaventura dopo il vantaggio di Belotti. Un gol arrivato in un primo tempo davvero ben giocato dal Torino, che nella ripresa però si è spento agevolando il recupero rossonero: "In svantaggio abbiamo ricomincato a giocare. Donnarumma ha anche salvato un paio di occasioni. Speriamo ci serva come lezione per lunedì, quandi dovremo affrontarli di nuovo. Senza pensare troppo il risultato, ma essendo concentrati su ciò per cui abbiamo lavorato, e facendolo stavolta per 90 minuti."

MILAN-TORINO 2-1: CRONACA, TABELLINO, STATISTICHE

PERSONALITA' - Sinisa vede un neo su tutti nella sua squadra: "Ci manca un po' di personalità nel gestire le gare. Dopo che hai giocato un primo tempo così a San Siro non puoi fermarti e abbassarti. Non è un problema fisico, è un problema di testa. Si cambia solo con i giocatori di personalità". E si vince segnando: "Abbiamo dominato il primo tempo e dovevamo chiuderla, come è successo domenica col Sassuolo."

TORO FUORI: NON BASTA BELOTTI

ITURBE - Infine un commento all'esordio da titolare del nuovo acquisto Iturbe: "Ancora non è entrato nei nostri schemi, è arrivato da poco. Deve ancora trovare la voglia di rischiare, non avere paura di mettersi in discussione. Comunque sono contento."