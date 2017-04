Roma, Spalletti stuzzica la Juventus: «Nel ritorno abbiamo fatto meglio»

ROMA - Prima la Lazio, poi si potrà parlare del suo futuro. Luciano Spalletti non vuole distrazioni prima del derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia: domani sera la Roma proverà a conquistare la finale cercando di rimontare lo 0-2 dell'andata. Vincere un titolo convincerebbe l'allenatore a firmare il rinnovo del contratto. «Il mio futuro? Dopo la partita di domani se ne può parlare. Il derby diventa fondamentale, e i miei giocatori lo sanno bene. Il mio tentativo era questo, motivare i miei calciatori per superare questa linea, non fare programmi futuri. Per noi è una linea importante che può determinare molto. Possiamo mettere la ciliegina su una torta costruita benissimo, su una torta gustosissima».

VIDEO - SPALLETTI: «IL MIO FUTURO APPESO AL DERBY»

NAPOLI E JUVE - Grazie al pareggio del San Paolo tra Napoli e Juventus, la Roma ha guadagnato punti sulle dirette concorrenti per scudetto e secondo posto. Spalletti è soddisfatto: «Dopo il pari tra Napoli e Juve viene fuori che la Roma in campionato ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, è un dato di fatto», ricorda il tecnico. L'allenatore non si sbilancia sulle percentuali di qualificazione, ma sottolinea che sono a favore della Lazio: «C'è poco da fare. Loro sono in vantaggio dopo l'andata e mi immagino che faranno una partita come gli è più congeniale, sarà possibile trovare una difesa chiusa. Però noi giochiamo per passare il turno e siamo convinti della possibilità di passare».

RIZZOLI - Arbitrerà Rizzoli. «Quello che spero è un po' il fatto di riuscire ad avere un tempo effettivo che somiglia alla media delle partite di campionato. Alcune partite si gioca 50 minuti, altre 60. E dieci minuti in una partita così possono essere fondamentali. Sono tranquillissimo perché abbiamo direttori di gara di qualità», conclude.