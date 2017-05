Juventus-Lazio, misure di sicurezza: in campo oltre mille agenti

Per la finale di Coppa Italia tra bianconeri e biancocelesti allerta massima. Sorvegliati monumenti in centro e caselli autostradali twitta

ROMA - Saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine che verranno impiegati in occasione della partita Juventus-Lazio di domani sera all'Olimpico, valevole per la finale di Coppa Italia. Controlli al filtraggio è prefiltraggio anche con metal detector. Sorvegliati da domani mattina anche i monumenti e le attrazioni del centro storico, in particolare l'area del Tridente, come la fontana della Barcaccia e la scalinata di Trinità dei monti. Controlli anche ai caselli autostradali, stazioni e aeroporti. Bonifiche già da oggi nell'area dello stadio. In campo anche artificieri e cinofili. Circa 66 mila gli spettatori attesi e oltre 150 i pullman che arriveranno nella Capitale in occasione del match.

