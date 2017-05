Coppa Italia Lazio, Parolo c'è: vede la finale contro la Juventus

Il centrocampista si è allenato in gruppo e sembra recuperato. Out Lukaku twitta

ROMA - Parolo vede la finalissima di Coppa Italia. Le possibilità di un recupero pendono dalla parte del sì dopo l'allenamento di rifinitura della Lazio, impegnata domani contro la Juventus. Dopo lo stop precauzionale (ieri non è sceso in campo a Formello), il centrocampista ha svolto la seduta in gruppo con il ginocchio destro fasciato. La contusione rimediata al Franchi non sembra dunque così grave. Inzaghi dovrebbe convocarlo per una delle sfide più importanti della stagione. Va verso il forfait Lukaku, bloccato da un problema muscolare alla coscia.

