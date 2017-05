Finale Coppa Italia, i tifosi della Roma: «Speriamo vinca la Juventus»

ROMA - Non potranno vedere e incitare la propria squadra nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio ma i tifosi della Roma non si perderanno uno degli eventi calcistici più importante d'Italia. E, alla vigilia dell'ultimo atto, cominciano ad arrivare diversi commenti dei supporter giallorossi. A richiamare l'attenzione sono quelli che mostrano l'evidente rivalità con i biancocelesti, tanto da dover incitare la squadra di Allegri. «Da romanista, per la prima volta spero che vinca la Juventus»: si legge su Facebook. Strano, considerata anche la competizione che c'è tra la Roma e la Juve.

JUVENTINI DOC - Ma a dare il sostegno alla squadra di Allegri non ci sono solo alcuni tifosi della Roma ma ovviamente anche gli juventini. Se da una parte un grande schieramento vede la vittoria finale della Juve scrivendo: «Vinciamo 4-1», «Riscriveremo la storia» o «Magari un bel 3-0 secco», c'è anche chi non è sicuro del trionfo bianconero: «Ho un brutto presentimento ma spero VIVAMENTE di sbagliarmi...».