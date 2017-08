Torino settebello.Trapani affondato. E Belotti alza subito la cresta

TORINO - La squadra di Sinisa Mihajlovic, al primo impegno ufficiale, batte il Trapani 7-1 e supera il turno in Coppa Italia. Una gara poco impegnativa, se non nei primi minuti, e caratterizzata dalla grande verve di Andrea Belotti. Il bomber, con la fascia al braccio, è scatenato. Il pari temporaneo di Fazio fa arrabbiare ancora di più i granata con il Gallo irrefrenabile nei tre gol (uno con l’aiuto del solito Fazio) e manita nel primo tempo grazie a Berenguer e Obi. La nota positiva, ovviamente, è la voglia messa in campo dall’attaccante, uomo da cento milioni che i tifosi adorano. E’ lui, il Gallo, il simbolo del Toro e non può esserci un Toro senza di lui, adesso. Bene anche il gioco, con Ljajic a inventare e Iago ben dentro i meccanismi e spietato nel sesto gol, segnato nelle ripresa. Il Settebello è di De Silvestri. La squadra ha già una sua fisionomia, anche se il tecnico serbo si aspetta ancora qualche colpo dal mercato per puntare all’Europa. I nuovi come N’Koulou e Berenguer sono parte del gruppo a tutti gli effetti e si godono i primi applausi. Lo spettacolo è parte del gioco imposto da Mihajlovic e la gente apprezza.







C’E’ N’KOULOU - Senza Baselli, Boyè, Valdifiori e Lyanco, il tecnico serbo fa esordire il nuovo difensore centrale Nicolas N’Koulou. Davanti subito Belotti con alle sue spalle Ljajic, Berenguer e Iago Falque. In mezzo mediana con Obi e Acquah. I debuttanti, quindi, sono tre, contando anche il portiere Sirigu.







GALLO OLE’, BERENGUER C’E’ - Subito i granata all’assalto e clamorosa traversa di Zappacosta al 6’. Poi tocca al Gallo ma Marcone è pronto. Al 13’ la sblocca bomber Belotti da Ljajic: il capitano la butta dentro a modo suo. E Toro avanti 1-0. Bravo Zappacosta a contrarre Canotto nella replica dei siciliani. Il terzino destro si ripete dopo poco e mette in angolo. Poi brividi per Sirigu, con Belotti che tenta l’autogol. E il pari arriva di testa con Fazio bravo a girare e a battere il portiere granata. Partita sull’1-1 e tutto da rifare per la squadra di Mihajlovic. Il Gallo sbaglia la deviazione su assist di Ljajic: poteva essere il raddoppio che tarda di poco. Al 27’ Belotti ci riprova e segna dopo azione insistita con l’aiuto di Fazio: 2-1 Toro. Acquah sfiora il tris da lontano. In luce lo spagnolo Berenguer che serve il connazionale Iago Falque ma il Trapani si salva. La gara è in mano al Toro, ma gli uomini di Calori hanno grande coraggio e pungono in contropiede. Il tris arriva con Berenguer che si incunea e batte Marcone. Non male per il giovane esordiente. Il poker è firmato dal Gallo: 4-1. Il pokerissimo è di Obi, in tuffo di testa, ormai una specialità per il nigeriano: 5-1. Al festival del gol vuole partecipare anche Ljajic, ma il portiere siciliano para. E il primo tempo finisce così.





MIRABELLI IN TRIBUNA - La ripresa è a rischio deconcentrazione. Ma è chiaro che davanti ai propri tifosi bisogna continuare a giocare e in un certo modo. E Belotti, servito da Ljajic, ci riprova al 4’. Bravo Marcone a mandare in angolo. Berenguer ha l’occasione della doppietta, ma la spreca. Entra Reginaldo nelle fila del Trapani. Ma è sempre il Gallo a movimentare il match, con una voglia matta di lasciare ancora il segno. In tribuna, tra gli altri, c’è il ds del Milan, Mirabelli, che lo ha corteggiato intensamente. Primo cambio di Miha: Lukic per Acquah. Si gioca a tennis al Grande Torino: Iago firma il 6-1. Poi ecco De Silvestri per Zappacosta. Un po di turnover che fa bene in questo avvio di stagione. Ljajic si punizione cerca il gol, non è fortunato. Dentro pure Edera per Iago. Ma è De Silvestri a fare Settebello con un gran diagonale. In attesa del prossimo avversario di Coppa Italia, i granata si godono i primi consensi.







LE FORMAZIONI INIZIALI

TORINO (4-2-3-1): Sirigu; Zappacosta, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Obi, Acquah; Falque, Ljajic, Berenguer; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ichazo, De Silvestri, Rossettini, Bonifazi, Avelar, Gustafson, Lukic, Parigini, Aramu, Edera, De Luca. All. Mihajlovic

TRAPANI (4-3-3): Marcone; Fazio, Pagliarulo, Silvestri, Visconti; Maracchi, Taugordeau, Fornito; Canotto, Murano, Ferretti. All. Calori