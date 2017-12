Coppa Italia, il programma completo: Juventus-Torino il 3 gennaio

TORINO - Quest'anno il calcio italiano non va in vacanza. Dopo le sfide della 18ª giornata, disputate venerdì 22 e sabato 23 dicembre, si torna subito in campo per le prime due gare dei quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con il duello dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina: calcio d'inizio alle ore 21 con il match che sarà trasmesso in diretta su Rai2 a partire dalle ore 21. Mercoledì poi si accendono le luci di San Siro per il derby di Milano tra Milan e Inter (ore 20.45, diretta Rai 1). Le altre due partite che completeranno il programma dei quarti si disputeranno la prossima settimana, dopo la 19ª giornata di Serie A (in programma tra venerdì 29 e sabato 30): il 2 gennaio scendono in campo al San Paolo (ore 20.45, Rai1) Napoli e Atalanta mentre il 3 gennaio c'è il derby tra Juventus e Torino all'Allianz Stadium (ore 21, Rai1). Non perdere tutte le dirette su Tuttosport.com.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI - Questo il programma completo dei quarti di finale della Coppa Italia, che scatteranno domani sera (partita secca, chi vince va in semifinale).

Martedì 26 dicembre: Lazio-Fiorentina (ore 21, diretta Rai2).

Mercoledì 27 dicembre: Milan-Inter (20.45, diretta Rai1).

Martedì 2 gennaio 2018: Napoli-Atalanta (20.45, Rai1).

Mercoledì 3 gennaio 2018: Juventus-Torino (20,45, Rai1).