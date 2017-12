Coppa Italia quarti di finale, Lazio-Fiorentina 1-0: la risolve Lulic

ROMA - La Lazio è la prima semifinalista della Coppa Italia edizione 2017-2018. Ai biancocelesti basta un gol di Lulic al 6' per avere la meglio su una Fiorentina tutt'altro che irresistibile. Allo Stadio Olimpico finisce 1-0. I biancocelesti se la vedranno con la vincente di Milan-Inter.

SCELTE - Simone Inzaghi manda in campo la migliore formazione possibile, concedendo solo a Immobile e Luis Alberto un turno di riposo, con Felipe Anderson accanto a Caicedo in attacco. Turn over invece nella Fiorentina: conferma tra i pali per il portiere di Coppa Dragowski, Sánchez in mediana, Saponara e Chiesa in avanti a sostegno di Babacar. Pronti via e la Lazio è in vantaggio: dopo 6 minuti Lulic raccoglie un assist di Milinkovic-Savic, rientra sul destro e con un tiro preciso sul secondo palo batte Dragowski. Caicedo è costretto a uscire dopo dieci minuti per un problema muscolare, al suo posto Immobile. Fiorentina inesistente nei primi 45 minuti, Lazio padrona del campo, brava ad arrivare in zona gol con scambi e verticalizzazioni rapide. Nonostante le numerose occasioni create però i biancocelesti non trovano il gol del raddoppio.

RIPRESA - Nella ripresa Pioli corre ai ripari mandando dentro Simeone ed Eysseric al posto di Saponara e Benassi. E' un'altra Fiorentina: al 65' sugli sviluppi di un angolo Strakosha si distende e toglie dall'angolino basso il destro a giro di Chiesa. Nonostante la ritrovata vena viola la Lazio controlla bene la ripresa senza subire pericoli particolari. Inzaghi manda dentro Lukaku e Luis Alberto per Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, Pioli getta nella mischia anche Gil Dias per Bruno Gaspar. La partita ormai è indirizzata e i biancocelesti non devono far altro che aspettare il triplice fischio per portare a casa una vittoria meritata.

SEMIFINALI - In semifinale la Lazio affronterà la vincente del derby Milan-Inter, in programma domani sera al Meazza di San Siro, questa volta con partite di andata e ritorno che si disputeranno il 31 gennaio e il 28 febbraio.

Lazio-Fiorentina: cronaca, statistiche e tabellino