Lazio, Inzaghi: «De Vrji? E' un campionissimo, spero resti con noi»

ROMA - Un gol di Lulic nel primo tempo regala alla Lazio la semifinale di Coppa Italia. L'analisi di Inzaghi a fine match: «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, l'unico rammarico è non aver chiuso il primo tempo con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto dei cambi, ci siamo abbassati ed eravamo un po' stanchi, pero' non abbiamo preso gol per la seconda gara di fila e loro hanno fatto un solo tiro con Chiesa».

Inzaghi è corso ai ripari dopo l'infortunio di Caicedo: «Ciro ha stretto i denti, non si è allenato negli ultimi due giorni e stanotte ha avuto un po' di febbre: avrei voluto impiegarlo nell'ultima mezzora. Caicedo? Ha sentito un problemino dietro la coscia, aveva approcciato la partita molto bene e ora si dovrà fermare. Questo è stato l'unico neo della serata. Felipe Anderson ha disputato un ottimo primo tempo, si è sacrificato ed ha fatto tutto quel che gli ho chiesto. Crescerà ulteriormente e ci aiuterà nelle prossime partite che ci attendono».

Inzaghi sul mercato di gennaio: «De Vrji? E' un campionissimo, spero resti con noi, per me è un piacere allenarlo. Caceres? Mi piace e potrebbe aiutarci, però valuteremo in entrata e in uscita dopo l'Epifania».