Coppa Italia Milan-Inter, probabili formazioni e diretta ore 20.45

MILANO - Un derby di Milano che vale tantissimo. La partita di stasera, ore 20.45 a San Siro, mette in palio la semifinale di Coppa Italia, ma per Milan e Inter simbolicamente conta molto di più. Per entrambe sono arrivati due ko nelle ultime due partite di campionato, con Gattuso che è capitolato sotto i colpi di Verona e Atalanta e Spalletti che ha perso il primo posto dopo gli scivoloni con Udinese e Sassuolo. Può essere la partita della svolta, anche se i rossoneri hanno molto più da perdere dopo un calciomercato estivo da quasi 200 milioni e un amaro 11° posto in Serie A. Il grande assente è Donnarumma che non è stato convocato per problemi fisici, mentre l'Inter dovrà rinunciare a D'Ambrosio e Miranda. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, con il live match su www.tuttosport.com. Arbitra Guida di Torre Annunziata, gli assistenti sono Meli e Crispo, il quarto uomo Pairetto. Al Var Massa e Vuoto.

SEGUI MILAN-INTER IN DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

LE ULTIME SULLA COPPA ITALIA