Buffon, il record al contrario: oggi "scopre" la Coppa Italia

TORINO - E’ il portiere con più presenze in Serie A (629), il secondo al mondo per presenze in Champions League (121), è il calciatore con più presenze in Nazionale (175) e via scorrendo numeri mostruosi, molti dei quali saranno per molto tempo irraggiungibili. Molti, non tutti, perché, per esempio, questa sera a Bergamo Buffon “riscopre” la Coppa Italia, dalla quale manca da 12 dicembre 2012, cinque anni e spiccioli senza mettere piede nella seconda competizione nazionale. E quella contro l’Atalanta sarà solo la tredicesima presenza di Buffon in Coppa Italia con la Juventus (ha giocato più partite nelle fasi finali dei Mondiali: 14) e la ventisettesima in tutto. Tutto ha una logica e questa cosa della Coppa Italia è tanto curiosa quanto scontata. Buffon è sempre stato un numero uno e nella sua era calcistica la Coppa Italia nei grandi club (e anche il “suo” Parma lo era) è sempre stata la competizione dei numeri 12. Ecco perché nel destino di Buffon la Coppa Italia è sempre stata un’avventura da vivere in panchina, se non proprio dal salotto di casa. Anche per una questione di rispetto a chi gli faceva il vice e aveva poche occasioni per scendere in campo. Buffon ha sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i suoi “secondi” e ha sempre lasciato loro il posto in Coppa Italia.

JUVENTUS, LE SCELTE DI ALLEGRI

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport