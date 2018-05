Juventus, Allegri: «Coppa Italia meritata. Ora andiamo a prenderci lo scudetto»

ROMA - "Abbiamo vinto il primo trofeo, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Hanno meritato questa partita, con tutto il rispetto del Milan che ha fatto un buon primo tempo". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta ai microfoni della Rai la vittoria della Coppa Italia. "Un gruppo con uno spessore di valori tecnici e morali. Questa serata se la dovevano regalare per loro, dopo tante soddisfazioni per i tifosi e la società".

JUVENTUS DA SBALLO E COPPA AL CIELO

ENTUSIASMO - È soddisfatto Allegri al termina della finale di Coppa Italia, non potrebbe essere altrimenti: "Quando giocano seriamente, diventa dura. Hanno dimostrato di essere una grande squadra, un grande gruppo. Serviva molta calma. Nel primo tempo loro chiudevano tutti gli spazi, poi abbiamo trovato più linee di passaggio e la qualità tecnica è venuta fuori". Juventus che si appresta a concludere un'altra stagione straordinaria, per ora con la 13esima Coppa Italia. "Ora festeggiamo la Coppa, poi ci prendiamo lo scudetto per concludere una stagione anche quest'anno bellissima", ha concluso Allegri.

