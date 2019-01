Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale: ecco dove seguirli in TV

TORINO - Dopo oltre dieci giorni di sosta per le festività natalizie arriva un weekend interamente dedicato alla Coppa Italia, giunta agli ottavi di finale, con le big della Serie A che debuttano nella competizione. Si parte sabato alle 15 con Lazio-Novara, poi tutte le altre sfide fino a Roma-Virtus Entella di lunedì a chiudere il programma. In campo sabato anche Milan e Juventus opposte a Sampdoria e Bologna. Prima convocazione in rossonero per il nuovo acquisto Paquetà. Domenica in campo Napoli e Inter con Sassuolo e Benevento. Mercoledì 16 sarà assegnato il primo trofeo della stagione con la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan a Jedda, in Arabia Saudita.

Di seguito il programma completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, interamente trasmessi in chiaro dalla Rai:

SABATO 12 GENNAIO 2019

LAZIO-NOVARA (ore 15, Raidue)

SAMPDORIA-MILAN (ore 18, Raidue)

BOLOGNA-JUVENTUS (ore 20.45, Raiuno)

DOMENICA 13 GENNAIO 2019

TORINO-FIORENTINA (ore 15, Raidue)

INTER-BENEVENTO (ore 18, Raidue)

NAPOLI-SASSUOLO (ore 20.45, Raiuno)

LUNEDI' 14 GENNAIO 2019

CAGLIARI-ATALANTA (ore 17.30, Raidue)

ROMA-VIRTUS ENTELLA (ore 21.00, Raidue)