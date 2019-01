Diretta Lazio-Novara ore 15: formazioni ufficiali e come vederla in tv

ROMA - Riparte la Coppa Italia, primo appuntamento ufficiale del nuovo anno per le squadre italiane. Lazio-Novara, in programma alle 15 allo stadio Olimpico di Roma, apre il programma degli ottavi di finale. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai2 con la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-NOVARA

ULTIMI PRECEDENTI - Simone Inzaghi ha parlato ieri in conferenza stampa: "Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati in Coppa Italia e vogliamo ripeterci anche in questa edizione. I ragazzi stanno bene e vogliamo offrire una grande prestazione perché il nostro obiettivo è accedere al prossimo turno del torneo". Le due squadre si ritrovano nuovamente contro dopo la doppia sfida di Serie A nella stagione 2011/12: 3-0 per i capitolini a Roma nella gara del girone di andata e 2-1 per i piemontesi a Novara.

CORREA OUT - A sorpresa, non ci sarà Joaquin Correa, inizialmente convocato da Inzaghi, fermato da un attacco influenzale. L'argentino probabilmente sarebbe partito titolare.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luis Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.

NOVARA (4-3-2-1): Bendettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi, Manconi; Eusepi.