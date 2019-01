Lazio-Novara, Inzaghi: «Contento della prestazione, peccato per il gol subito»

INZAGHI: «SONO CONTENTO DELLA PARTITA DEI RAGAZZI» - Al termine del match il tecnico della Lazio ha dichiarato: «Avevo chiesto una grande prova di concentrazione, i ragazzi sono entrati con lo spirito giusto. Abbiamo vinto meritatamente e sappiamo che passando il prossimo turno saremmo già in semifinale. Ora aspettiamo il risultato tra Inter e Benevento. Stiamo bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto l’unica pecca di non concretizzare. Mi sarebbe piaciuto non prendere gol, ma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi e dei calciatori che sono entrati».

ROMA - Gioco, partita, incontro. La Lazio chiude già nei primi 45 minuti di gioco la prima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia . Novara battuto 4-1. Per i biancocelesti in rete Luis Alberto - il gol mancava dal 20 settembre, 2-1 contro l’Apoel Limassol, - Milinkovic-Savic e doppietta di Ciro Immobile . Inutile a inizio ripresa il gol dagli 11 metri di Eusepi . Ai quarti i capitolini incontreranno la vincente di Inter-Benevento .

Sul mercato in uscita: «Tutti vorrebbero giocare, ho 26 giocatori di movimento e 3 portieri, devo per forza lasciare qualcuno fuori. Vedremo di piazzare chi non ha molto spazio. Da allenatore è normale che devo fare delle scelte». Sulle trattative in entrata invece dice: «Con la società ci confrontiamo, e qualora ci fosse la possibilità di prendere qualcuno si farà. La società lavora per me. L’obiettivo è quello di migliorarci».

LE DICHIARAZIONI DI ACERBI- Alla fine dell’incontro intervistato anche il centrale della Lazio, Francesco Acerbi: «Volevamo chiuderla già nel primo tempo, perchè sono partite insidiose, pensiamo al Pordenone, all’Alessandria. Dopo il 4-0 nel primo tempo ci siamo rilassati e nella ripresa abbiamo subito il gol, anche se in queste gare è importante finire imbattuti».