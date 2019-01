Coppa Italia Atalanta, Gasperini: «Vittoria importante su un campo difficile»

CAGLIARI - "Ottima gara dopo la sosta, sono assolutamente soddisfatto". Così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Raisport dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Cagliari. Il tecnico dell'Atalanta prosegue nella sua analisi: "Abbiamo giocato con qualità, ma ad un certo punto sembrava una partita stregata. I ragazzi sono stati veramente bravi a vincerla. Zapata? In questo momento ha fiducia e vede la porta, segna con continuità. Al di là dei gol è un riferimento per la nostra squadra, oltre alle occasioni create segnamo parecchio. E' qualche mese che siamo cresciuti sia come risultati che come fase realizzativa. Con Ilicic-Gomez-Zapata l'attacco ha più qualità e la squadra tutta ne ha giovato. Stiamo attraversando un buon periodo e vogliamo duri il più possibile. Inizia il girone di ritorno che sarà molto equilibrato, ci sono tante squadre in pochi punti. Gol nel finale? Ci sono state occasioni clamorose non sfruttate, siamo sempre arrivati vicino alla porta e c'era un rigore abbastanza evidente secondo noi. Abbiamo prodotto tanto ma non sempre riusciamo a realizzare al primo colpo, però siamo stati sempre pericolosi. I gol nel finale hanno coronato tutte le occasioni che abbiamo creato. Ci sono stati tanti episodi oggi, non era facile vincere qui a Cagliari contro una buona squadra. Giocheremo il 30 gennaio contro la Juventus, sono tre anni che li incontriamo (ride ndr), speriamo di fare meglio in una partita secca. Coppa Italia porta per l'Europa? La zona Champions è quattro punti avanti, ma ci sono tante squadre. Adesso non pensiamo a questo tipo di obbiettivi, se la classifica sarà ancora così nelle ultime 8-9 giornate faremo discorsi differenti. La Coppa Italia è prestigiosa, l'anno scorso siamo usciti in semifinale. Cercheremo di fare il meglio in ogni partita - conclude -”.