Coppa Italia, Roma-Entella 4-0: show di tacco di Schick. Ai quarti ora c'è la Fiorentina

ROMA - La Roma riscopre la versione migliore di Schick e liquida senza troppa fatica la pratica Entella, squadra di Serie C. I giallorossi sigillano la qualificazione già nel primo tempo con un gol e un assist del ceco che poi completa la doppietta dopo l’intervallo e allontana forse definitivamente le voci di mercato. Per Di Francesco ai quarti ora c’è la Fiorentina.

LAMPO SCHICK - L’allenatore giallorosso è costretto a rinunciare a Perotti che accusa un dolore al polpaccio. Al suo posto dentro Kluivert. Ai padroni di casa bastano 19 secondi per mettere la partita in discesa: dal calcio d’inizio la Roma sviluppa una trama con 6 passaggi, l’ultimo è l’assist di Ünder per Schick che improvvisa un tacco geniale e beffa Paroni. Al 10’ Juan Jesus chiede il cambio per un problema muscolare, al suo posto dentro Marcano che dopo 6 minuti atterra Mota al limite e si becca il cartellino giallo. Sulla punizione conseguente serve un doppio miracolo di Olsen per cancellare i tentativi di Nizzetto ed Eramo. A metà primo tempo si fa vedere Karsdorp, che torna titolare dopo 136 giorni (l’ultima gara il 31 agosto, Milan-Roma 2-1): il suo tiro da fuori viene parato in due tempi da Paroni.

GIOIA MARCANO - Al 26’ Marcano fa le prove tecniche di gol ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La Roma conduce le danze senza brillare particolarmente: al 40’ Schick tenta la zuccata sul cross di Kolarov ma la palla termina a lato. L’attaccante ceco è il mattatore del match e lo conferma al secondo minuto di recupero quando ancora di tacco confeziona l’assist per il 2-0 a firma Marcano. L’intervallo non annacqua il furore di Schick che cala il tris a inizio ripresa mettendo il punto esclamativo con il sinistro su una bella azione in ripartenza rifinita dall’assist di Kluivert.

POKER PASTORE - Al 58’ il numero 14 accarezza l’idea di timbrare una tripletta ma Paroni non si fa sorprendere. Passano 4 minuti e ci prova anche Ünder ma il portiere dell’Entella è sempre molto reattivo. Alla festa partecipa anche Pastore che, servito da Kluivert, s’inserisce in area di rigore e completa il poker della Roma al 74'. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio in prima squadra per la stellina della Primavera Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001.

TRAMPOLINO - L’avversario non era di alto livello ma il messaggio è forte e chiaro: la sosta sembra esser stata un balsamo per Schick che vuole trasformare la Coppa Italia in un trampolino per spiccare il volo nella seconda parte di stagione. Se il ceco prende fiducia può diventare il miglior acquisto invernale per Di Francesco che ora mette nel mirino il Torino, l’avversario di sabato all’Olimpico nella prima giornata di ritorno.