TORINO - Dopo il successo in rimonta in campionato contro la Lazio, la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia: i bianconeri affronteranno questa sera a Bergamo, alle 20.45, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Allegri sembra orientato a scegliere il 4-3-3 con Bernardeschi titolare in attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Ecco la probabile formazione della Juventus per la sfida contro i nerazzurri.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus in diretta dalle 20.45