Diretta Inter-Lazio ore 21: come vederla e probabili formazioni

MILANO - Con la sfida tra Inter e Lazio si completa il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince, affronterà il Milan che ha eliminato il Napoli. Sedici i precedenti fra le due squadre nella manifestazione: sei i successi nerazzurri, cinque i pareggi e altrettanti i successi biancocelesti.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO - La partita tra Inter e Lazio, con inizio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza, sarà visibile in diretta televisiva sul canale Rai2, e in streaming sulla paittaforma RaiPlay.

LE PROBABILI FORMAZIONI - Inter-Lazio è soprattutto la grande sfida tra i bomber Mauro Icardi e Ciro Immobile. Il centravanti nerazzurro è andato a segno in 20 delle ultime 21 gare interne dell'Inter in Coppa Italia e ha realizzato sette reti in undici incontri alla Lazio. Spalletti dovrebbe restituire ad Handanovic un posto da titolare (contro il Benevento in Coppa Italia ha giocato Padelli). Sulle fasce spazio a D'Ambrosio e Asahoah, Miranda al centro è favorito su Ranocchia. Gagliardini e Borja Valero a completare il centrocampo insieme al regista Brozovic. Davanti, insieme a Icardi, dovrebbero giocare Joao Mario e Politano, che è squalificato per due giornate in campionato ma il club non farà ricorso.

Immobile, 9 gol in 15 presenze in carriera in Coppa Italia, dovrebbe essere affiancato da Caicedo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Lucas Leiva, che ha toccato 132 palloni nell'ottavo di finale contro il Novara, è il candidato principale per il ruolo di regista con accanto Milinkovic e Berisha. Sulle fasce, favoriti Marusic e Durmisi.

INTER (4-3-3): Handanovic; Asamoah, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic, Gagliardini; Joao Mario, Icardi, Politano. Allenatore: Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Berisha, Durmisi; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Abisso di Palermo

TV: Rai2