Lione, Tolisso è pronto e punge la Roma: «Juventus è avanti»

ROMA - Corentin Tolisso si prepara alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League all'Olimpico contro la Roma, che vedrà il suo Lione provare a difendere la vittoria per 4-2 conquistata all'andata, e fa un parallelo tra i suoi prossimi avversari e quella Juve già affrontata in Champions League: "Senza nulla togliere alla Roma, ma la Juventus è in testa al campionato, penso sia un passo avanti". Il centrocampista francese, dato spesso tra gli obiettivi primari della futura mediana juventina, intervistato dal quotidiano Le Progrès ha aggiunto: "Le voci di un addio al Lione a fine stagione? Ho letto ma io sono concentrato su questa stagione. La Juventus? Non voglio parlare del futuro, ho un contratto col Lione fino al 2020".

REMUNTADA - Il talento classe 1994 ha fiducia per la sfida contro la squadra di Spalletti: "Abbiamo buone speranze per il ritorno di Europa League dopo il secondo tempo giocato a Lione ma dovremo avere la stessa filosofia di gioco: se aspetteremo l'avversario difendendoci sarà dura". Tolisso vuole evitare ogni rischio remuntada, come è accaduto (in maniera ben più grave) ai cugini parigini col Barcellona: "Sarà meglio se facciamo il nostro gioco. In attacco, il nostro potenziale è importante. Abbiamo visto cosa è successo al Psg che è rimasto molto basso. La nostra ambizione è quella di arrivare lontano in questo torneo ma ci sono diverse buone squadre, tra cui il Manchester che credo sia il favorito".

