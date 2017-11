Olympique Marsiglia, calcio in faccia a un tifoso: Evra reagisce a contestazione

GUIMARAES (PORTOGALLO) - Alta tensione tra i tifosi del Marsiglia e i calciatori a Guimaraes, prima della sfida di Europa League contro il Vitoria. In base a una prima ricostruzione del quotidiano francese "L'Equipe", al termine del riscaldamento Patrice Evra si è avvicinato al settore degli ultras della propria squadra per chiedere spiegazioni dopo una lunga contestazione nei suoi confronti. A quel punto, un gruppi di tifosi inferociti ha scavalcato le recinzioni ed è entrato in contatto con i calciatori dell'Olympique: Rolando e Doria hanno provato a calmare gli animi, ma l'ex difensore juventino ha perso la testa e ha colpito uno degli ultras con un calcio al volto.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) 2 novembre 2017

L'atmosfera all'interno dello stadio si è fatta rovente, ma dopo qualche minuto di tensione la situazione è tornata alla normalità e la partita è iniziata. L'ex capitano della Francia e del Manchester United è stato espulso prima dell'inizio della partita e ora rischia pesanti sanzioni. Il gesto ha ricordato quello di un altro ex dello United, Eric Cantona, che 22 anni fa colpì con un calcio un tifoso del Crystal Palace che lo aveva insultato e fu punito con una lunga squalifica.