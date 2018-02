Europa League, Steaua Bucarest-Lazio: probabili formazioni e diretta

TORINO - Turnover spinto con otto cambi, rispetto all'ultima sfida contro il Napoli. La Lazio cambia pelle a Bucarest per l'andata di Europa League contro la Steaua. Inzaghi sa bene quanto sia importante vincere e passare agli ottavi di finale, ma anche quanto fondamentale possa essere preservare le energie in vista del posticipo di lunedì contro il Verona, dove i biancocelesti saranno chiamati a invertire la tendenza, dopo tre sconfitte consecutive: "Non vediamo l'ora di tornare a giocare. Ora è un momento, un trend negativo di risultati che vogliamo assolutamente invertire. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e domani dovremo fare una partita importante", ha spiegato l'allenatore dei biancocelesti, spiegando che "la situazione l'abbiamo analizzata, ma con molta tranquillità - ha chiarito - in Europa cambieremo qualcosa in formazione. Abbiamo centrato la qualificazione e vogliamo continuare il percorso in Europa. Ora paghiamo sei mesi fatti a ritmi vertiginosi. Abbiamo voluto procedere su ogni fronte, ora ci siamo e neanche ci gira proprio tutto a favore". A casa restano De Vrij, Marusic, Luis Alberto e Parolo. In campo, oltre a Strakosha tra i pali, confermati tra i titolari soltanto Milinkovic-Savic e Leiva, quest'ultimo soltanto perché squalificato in campionato.

Segui Steaua Bucarest-Lazio in diretta

Dove vedere la partita in tv - Anche quest'anno l'Europa League sarà visibile in chiaro e gratis su TV8 (canale 8 del telecomando del digitale terrestre). All'interno della trasmissione condotta da Alessandro Bonan e Federica Fontana, sarà possibile seguire Steaua-Lazio gratuitamente con un ampio pre e postpartita. L'incontro dunque sarà trasmesso, in diretta su TV8, giovedì 15 febbraio alle ore 21.05. Ovviamente anche gli abbonati Sky potranno vedere il match. Non solo attraverso il decoder ma anche in streaming grazie all'App Sky Go.

Probabili formazioni Steaua-Lazio

Steaua (4-2-3-1); Nita; Enache, Larie, Balase, Momcilovic; Popescu, Nedelcu; Man, Achim, Tanase; Gnoheré.

Lazio (3-5-1-1); Strakosha, Caceres, Bastos, Radu; Basta, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lukaku, Nani, Caicedo.