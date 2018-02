Europa League, Steaua Bucarest-Lazio 1-0: decide Gnohere alla mezzora

BUCAREST - Dopo tre sconfitte di fila in campionato, la Lazio cade anche in Europa League. A Bucarest, nell'andata dei sedicesimi di Europa League (ritorno giovedì prossimo), la squadra di Inzaghi esce sconfitta 1-0 per il gol al 29' del primo tempo di Gnohere. Lenta e un po' distratta in avvio, sfortuna e con poca cattiveria sotto porta nella ripresa, la Lazio si giocherà tutto all'Olimpico tra una settimana.

TRAVERSA MILINKOVIC - Inzaghi punta su Nani e Caicedo dal 1', ma l'attaccante ecuadoriano spreca troppo sotto porta. Tra il 22' e il 23' ha due ottime occasioni: la prima si perde alta sopra la traversa, mentre sulla seconda è attento Vlad che para in uscita bassa. Il portiere della Steaua si ripete dopo la mezzora anche su un tiro pericoloso di Nani. Sotto 1-0, la squadra di Inzaghi spinge con più convinzione e al 45' Milinkovic Savic sfiora il pareggio con un colpo di testa su calcio d'angolo che viene respinto dalla traversa. Inzaghi è nervoso e al 10' della ripresa cambia tutto l'attacco inserendo Immobile e Felipe Anderson al posto di Caicedo e Nani. Il brasiliano si rende subito pericoloso con un contropiede velocissimo, ma manca di precisione al tiro. Ci prova di nuovo Milinkovic, ma non è la serata giusta. Nel finale è Caceres a mancare il gol a pochi centimetri dalla linea di porta. La Steaua regge e vince 1-0.

STEAUA-LAZIO, CRONACA E TABELLINO