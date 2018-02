Europa League, Milan-Ludogorets 1-0: il gol decisivo è di Borini

MILANO - Basta un gol di Borini al Milan per superare il Ludogorets dopo lo 0-3 dell'andata e approdare con facilità e merito agli ottavi di finale di Europa League. Da domani la testa sarà già al campionato dove domenica sera i rossoneri sono attesi dalla Roma all'Olimpico.

Gattuso sceglie il tridente composto da Borini, André Silva e Cutrone, ma sono gli ospiti a tentare in avvio di sorprendere il Milan. Al 21' però sono i rossoneri a passare in vantaggio: Cutrone si invola sulla sinistra, su suggerimento di Kessié, il cross per l'inserimento di Borini è perfetto, il palla finisce in fondo alla rete.

Buone le prove di Montolivo e Kessié, qualche errore di troppo per Locatelli. Nella ripresa non succede praticamente nulla fino al 58' quando il Ludogorets si fa vedere dalle parti dell'area rossonera ma Antonio Donnarumma è attento e di pugno respinge l'insidiosa conclusione di Swierczok. Il Milan controlla il match senza affanni fino al triplice fischio e vola con merito al prossimo turno. Continua il buon momento dei rossoneri, lontani parenti di quelli di inizio stagione.

