Europa League Lazio-Dinamo Kiev 2-2, il tabellino

I dati della partita valida per l'andata degli ottavi di finale twitta

ROMA - La Lazio non va oltre il 2-2 contro la Dinamo Kiev nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Gol tutti nella ripresa: Immobile e Felipe Anderson vanno a segno per i biancocelesti.

LAZIO-DINAMO KIEV 2-2: NUMERI E STATISTICHE

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace (40’ st Nani), De Vrij, Radu; Basta (29’ st Patric), Murgia (29’ st Parolo), Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Bastos, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Buyalskiy, Garmash; Morozyuk, Shaparenko (22’ st Moraes), Tzygankov; Besedin. A disposizione: Rudko, Khacheridi, Shepelev, Mykolenko, Alibekov, Gonzalez. Allenatore: Khatskevich.

ARBITRO: Kruzliak (Slo).

MARCATORI: 7’ st Tzygankov (D), 9’ st Immobile (L), 17’ st Felipe Anderson (L), 34’ st Moraes (D).

NOTE: Espulso a fine gara Garmash (D) per proteste. Ammoniti: Pivaric, Kadar, Boyko, Garmash (D); Milinkovic, Murgia, Lukaku (L). Angoli: 5-3 per la Lazio. Recupero: pt 1', st 3'.

TUTTO SULL’EUROPA LEAGUE