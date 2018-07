Europa League, Atalanta-Sarajevo 2-2: preliminari in bilico per Gasperini

TORINO - Sessantasei minuti di dominio incontrastato, con gol (due, dei difensori Toloi e Mancini), sprazzi di bel gioco e sprechi anche clamorosi (vero Barrow?).Poi, d'improvviso, la luce si spegne e l'Atalanta vede in fortissimo pericolo l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League: il Sarajevo, dal nulla, tira fuori due reti che costringeranno Gomez e compagni a vincere tra sette giorni in Bosnia, in un ambiente bollente. E' Pessina a vincere con Valzania l'unico ballottaggio della vigilia come centrale di centrocampo al fianco di de Roon, mentre il tridente offensivo, in assenza di Ilicic e con Zapata ancora non al top, e' composto da D'Alessandro, Barrow e Gomez. Si presenta con il 4-2-3-1 la formazione serba, che ha gia' qualche partita ufficiale sulle gambe ed e' la prima a imbastire un'azione degna di nota: Gosens fa buona guardia.

Gasperini: «Abbiamo dominato a lungo...»

L'Atalanta prende subito in mano il comando delle operazioni: molto attivo Barrow e funzionano le fasce, Gasperini puo' gia' sorridere all'11'. Angolo di Gomez, sponda di Masiello e Toloi, tutto solo nel cuore dell'area piccola, firma la prima 'vera' rete nerazzurra in stagione. Proprio quello che serviva. Il Sarajevo non si scompone, l'Atalanta potrebbe raddoppiare attorno alla mezz'ora ma prima Barrow 'ignora' l'arrivo tutto sprint di Gomez, quindi il Papu - innescato dalla sponda di Toloi - viene stoppato in extremis da Mujakic, infine de Roon spara alto da buona posizione. Al 43' Gomez fa fuori Hebibovic ma trova il braccio sinistro di Pavlovic.