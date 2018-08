Sorteggi Europa League: Lazio con Marsiglia e Eintracht. Milan-Olympiacos

TORINO – Saranno l’Olympique Marsiglia di Garcia e di Strootman, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol le avversarie della Lazio in Europa League. Il sorteggio di Montecarlo ha ‘parlato’: i biancocelesti sono inclusi nel Gruppo H. Il Milan, che partiva dalla seconda fascia, ha invece beccato l’Olympiacos, il Betis Siviglia e i lussemburghesi del Dudelange. Tutto facile invece per il Chelsea di Maurizio Sarri: Paok, Bate e Vidi sfideranno i Blues dell’ex tecnico del Napoli. Ecco nel dettaglio i gironi completi.

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, Aek Larnaca

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

Gruppo C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava

Gruppo E: Arsenal, Sporting, Qarabag, Vorskla

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon Limassol

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmo, Sarpsborg

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisarspor

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Gruppo L: Chelsea, Paok, Bate, Vidi

PERUZZI: «IL PEGGIOR GIRONE POSSIBILE» - "Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile". Con queste parole il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, ai microfoni di Sky Sport 24 commenta l'esito del sorteggio della fase a gironi di Europa League, effettuato oggi a Montecarlo. "L'OM e' una buona squadra con ottimi elementi, anche l'Eintracht e' forte, e' sicuramente un girone tosto - ha commentato l'ex portiere -. Il Marsiglia se non sbaglio deve scontare una giornata di squalifica del campo, so che hanno fatto ricorso, intanto speriamo di giocare la prima contro di loro - la battuta di Peruzzi -. A parte gli scherzi dico che non sara' facile questo girone".

GRIEZMANN MIGLIOR GIOCATORE - "Per me e' un onore, sono orgoglioso, ringrazio mister Simeone, il premio e' anche per lui, per i miei compagni, i miei tifosi, mi dispiace non esserci, ma sono contento di aver vinto questo trofeo, spero ce ne saranno altri dopo questo". Cosi' Antoine Griezmann in un video registrato e trasmesso a Montecarlo dopo l'assegnazione del premio come miglior giocatore dell'ultima edizione di Europa League, vinta da un Atletico Madrid trascinato dai gol del francese, autore di una doppietta nella finale contro l'OM. L'attaccante campione del mondo con i "bleus" si e' imposto davanti al compagno di squadra Diego Godin e a Dimitri Payet (Marsiglia).