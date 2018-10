Europa League, Madden arbitra Milan-Olympiacos. Eintracht Francoforte-Lazio a Gozubuyuk

TORINO - La Uefa ha designato lo scozzese Bobby Madden per arbitrare giovedì a San Siro la sfida fra Milan e Olympiacos, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Due i precedenti con le italiane, entrambi positivi: Lazio-Apollon 2-1, EL '13-14; Inter-Dnipro 2-1, EL '14-15.

EINTRACHT FRANCOFORTE-LAZIO - Per la gara fra Eintracht Francoforte e Lazio, invece, la scelta è ricaduta sul fischietto olandese Serdar Gozubuyuk, che non ha mai incrociato i biancocelesti ma con lui le italiane hanno centrato 5 vittorie su 5: Brommapojkarna-Torino 0-3, EL '14-15; Midtjylland-Napoli 1-4, EL '15-16; Slovan-Fiorentina 1-3, EL '16-17; Sassuolo-Stella Rossa 3-0, EL '16-17; Austria Vienna-Milan 1-5, EL '17-18. (In collaborazione con Italpress)