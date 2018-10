Milan-Olympiacos: diretta dalle 18.55, probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Il Milan è atteso da un impegno difficile oggi contro l'Olympiacos. Allo Stadio Meazza (ore 18.55), i rossoneri affrontano una squadra da non sottovalutare, come ha sottolineato in conferenza stampa Gattuso: «Negli ultimi anni sono stati in Europa più di noi, giocano un calcio offensivo, bisognerà fare una grande prestazione, è una partita molto importante per la nostra classifica, ma sarà molto impegnativa». I precedenti sorridono al Milan: una vittoria e un pareggio. L'unica sconfitta contro i greci è arrivata in amichevole (0-3) nell'International Champions Cup nel 2014.

MILAN-OLYMPIACOS: SEGUI IL MATCH IN DIRETTA DALLE 18.55

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins.

IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252