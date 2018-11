Milan, Gattuso: «Cutrone da manuale. Higuain? Aveva mal di schiena»

MILANO - Tutto è bene quel che finisce bene, ma c'è stato un momento in cui Rino Gattuso e i tifosi del Milan hanno tenuto di rimanere scottati dal Dudelange in un match di Europa League poi vinto 5-2. Un successo che avvicina ai sedicesimi di finale il 'Diavolo', che nell'ultima gara del girone - ad Atene contro l'Olympiacos (ora tre punti sotto) - potrà persino perdere con un gol di scarto in virtù del 3-1 riilato ai greci nella gara di andata. «Dopo il loro pareggio è subentrata un po' di paura - ha detto il tecnico rossonero dopo il triplice fischio finale della sfida contro i lussemburghesi -, ma la partita l'abbiamo interpretata bene. Gare facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in partita ti mettono in difficoltà, poi non hanno tenuta fisica e si vede. Oggi l'importante era vincere e sotto 2-1 la squadra ha reagito bene, alla fine abbiamo spinto ed è venuto fuori questo tipo di risultato».

