Olympiacos-Milan, diretta dalle 21.00: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Ad Atene il Milan cerca di ottenere il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, un traguardo fondamentale per continuare il trend positivo di questo inizio di stagione. La squadra di Gattuso è seconda nel girone F con 10 punti alle spalle del Betis che ne ha 11 e potrebbe permettersi anche una sconfitta con l'Olympiacos, a patto che non sia per 2-0, 3-1 o con tre gol di scarto. I rossoneri potrebbero teoricamente puntare anche al primo posto ma un passo falso del Betis contro il Dudelange sembra altamente improbabile. Nella gara d'andata i greci spaventarono il Milan a San Siro con il gol di Guerrero dopo 14 minuti ma poi i padroni di casa ribaltarono il risultato con la doppietta di Cutrone e il gol di Higuain.

OLYMPIACOS-MILAN: SEGUI IL MATCH IN DIRETTA DALLE 21.00

Le formazioni ufficiali:

OLYMPIAKCOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins

MILAN (3-5-2): Reina; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Castillejo; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

ARBITRO: Bastien (Francia)

TV: Sky Sport 1 e Sky Sport 252

