Diretta Europa League, sorteggi Napoli, Inter e Lazio ore 13: seguili live con noi

L'appuntamento con l'urna di Nyon è per le 13. La composizione dei sedicesimi dell’Europa League vedrà tre italiane interessate: Napoli e Inter, retrocesse dalla Champions, tra le teste di serie, e la Lazio, seconda nel suo girone, nell’altra urna. I derby tra italiane sono vietati, ma i pericoli non mancano.

Napoli e Inter almeno nei sedicesimi eviteranno un incrocio da brividi con un’altra delle teste di serie ovvero Arsenal, Chelsea, Benfica e Siviglia. Pericolose però sarebbero state anche le sfide con Betis, Eintracht Francoforte e Zenit. Queste sono invece alcune delle avversarie che la Lazio rischia di trovare. Altre possibili rivali per Inzaghi, che giocherà la prima in casa, sono la Dinamo Kiev, il Bayer Leverkusen, il Villarreal, il Salisburgo, il Genk e la Dinamo Zagabria. Per Ancelotti e Spalletti il pericolo numero uno è lo Shakhtar, ma sarebbe bene evitare anche lo Sporting Lisbona, il Galatasaray e il Fenerbahce.

TESTE DI SERIE

Napoli, Inter, Valencia, Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Chelsea

NON TESTE DI SERIE

Viktoria Plzen, Bruges, Shakhtar, Galatasaray, Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahce, Sporting Lisbona, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, Bate Borisov