Under 21, Italia-Albania 3-1: la firma di Parigini sul tris degli azzurrini

ROMA - Vittoria al fotofinish per l'Under 21 di Luigi Di Biagio, che ha superato 3-1 l'Albania nell'amichevole giocata alla Sardegna Arena di Cagliari. Gol di Dimarco al 27' del primo tempo, pareggio degli albanesi con Vrioni al 46' della ripresa. Quindi i gol di Murgia al 48' e Parigini un minuto più tardi.

ITALIA-ALBANIA 3-1 (27' Dimarco, 92' Vrioni, 93' Murgia, 94' Parigini)

LA CRONACA DEL MATCH

1' SI PARTE!

Comincia l'amichevole fra l'Italia e l'Albania

27' DIMARCO IN GOL!

L'Italia va in vantaggio con il difensore azzurro, bravo a sfruttare al meglio un assist di Vido

37' INFORTUNIO PER CUTRONE

Problema alla caviglia per l'attaccante rossonero (distorsione) costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Cerri.

51' PALO DELL'ALBANIA

Clamoroso legno colpito dall'Albania direttamente su calcio di punizione dal limite

70' SECONDO TEMPO SENZA EMOZIONI

Ritmi decisamente calati in campo in questa ripresa

88' CHANCE PER PARIGINI

L'azzurro ha una buona chance nel finale ma la spreca non riuscendo a superare il portiere avversario in uscita

92' PAREGGIO DELL'ALBANIA

Proprio nel finale arriva il pari di Vrioni con un preciso sinistro a giro

93' INCREDIBILE ITALIA! GOL DI MURGIA

Grande gol del centrocampista della Lazio che risponde subito a Vrioni e riporta avanti gli azzurrini con una conclusione da terra

94' ANCORA GOL AZZURRO!

Parigini sigla il tris azzurro pochi secondi dopo la marcatura di Murgia. Splendido il suo potente destro da posizione defilata

FORMAZIONE ITALIA

ITALIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Mancini, Luperto, Dimarco; Locatelli, Mandragora, Pessina; Orsolini, Cutrone, Vido. All.: Di Biagio