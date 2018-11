Europei Under 21, Italia con Spagna, Polonia e Belgio

TORINO - Saranno Spagna, Polonia e Belgio, le avversarie dell'Italia nel girone A degli Europei 2019 Under 21 che si giocheranno, dal 16 al 30 giugno, in Italia, fra l'Emilia-Romagna e il Friuli Venezia-Giulia, e nella Repubblica di San Marino. E' il verdetto del sorteggio che si è svolto alla Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. Italia-Spagna sarà la partita inaugurale del torneo, a Bologna il 16 giugno. Il gruppo B è composto da Germania, Danimarca, Serbia e Austria; il gruppo C da Inghilterra, Francia, Romania e Croazia.