Under 21, Italia-Austria 0-0: manca il gol, Audero salva gli azzurrini

TRIESTE - Una buona mezz'ora e tante domande. L'Italia non supera completamente il test contro l'Austria a 87 giorni all'Europeo Under 21 che per la prima volta gli azzurrini giocheranno in casa. L'Italia di Di Biagio, che non tornava nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia dal pareggio con la Svezia dell’11 febbraio 2009 e sogna la finale a Udine, esce con uno 0-0 che evidenzia il potenziale offensivo ma è soprattutto il risultato di tre grandi parate di Audero. Tante le incertezze difensivo e i palloni persi ingenuamente dagli azzurri, soprattutto nel secondo tempo anche per effetto dei tanti cambi.

ITALIA PROPOSITIVA - Una buona Italia per mezz'ora lascia campo e le migliori occasioni all'Austria nel finale di primo tempo. Di Bonazzoli la prima chance: dopo una grande azione di Orsolini, tira sul portiere col dubbio di essere in fuorigioco. Di Biagio disegna una squadra dal modulo flessibile. E' un 4-3-3 di partenza ma Orsolini rientra e diventa quarto di centrocampo in copertura. Con due punte centrali, si rischia una copertura asimmetrica del campo. Così gli azzurrini impostano a tre con Calabria libero a destra di spingere a tutta fascia.